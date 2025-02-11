Ульяна Давыдова 1722 — найти родственников по фамилии на Familio

Ульяна Давыдова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1722, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Фёдор Павлов (Незванов)1716 г.р.
Дети
Анна Фёдоровна1752 г.р.
Абрам Фёдоров1753 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Павлов (Незванов)

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Павлов (Незванов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1753

Сын: Абрам Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Павлов (Незванов)

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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