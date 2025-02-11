Ульяна Давыдова
женский, родилась 1722, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Фёдор Павлов (Незванов)1716 г.р.
Дети
Анна Фёдоровна1752 г.р.
Абрам Фёдоров1753 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Павлов (Незванов)
Рождение ребёнка
1753
Сын: Абрам Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Павлов (Незванов)
Смерть
Неизвестно