Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобков Дмитрий Трифонович
Ивановка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.04.1949
Сын: Бобков Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бобков Дмитрий Трифонович
Рождение ребёнка
14.03.1951
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бобков Дмитрий Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байкалова Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Бобков Дмитрий Трифонович
Смерть
Неизвестно