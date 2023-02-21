Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобков Дмитрий Трифонович

Ивановка, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.04.1949

Сын: Бобков Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бобков Дмитрий Трифонович

Рождение ребёнка
14.03.1951

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бобков Дмитрий Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байкалова Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Бобков Дмитрий Трифонович

Смерть
Неизвестно
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