Ладыгина Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ладыгин Пётр Артомонович
Мать: Ладыгина Мария Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Усов Семен Андронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Усов Семен Андронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усов Семен Андронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно