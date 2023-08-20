Ладыгина Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ладыгин Пётр Артомонович

Мать: Ладыгина Мария Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Усов Семен Андронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Усов Семен Андронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Василий Семенович

Отец ребёнка: Усов Семен Андронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Семен Андронович

Смерть
Неизвестно
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