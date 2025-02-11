Кряжева Татьяна
женский, родилась 1789, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла Неизвестно
Дети
Кряжев Андрей Петрович1804 г.р.
(Кряжева) Ксения Петровна1807 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кряжев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Кряжева) Ксения Петровна
Отец ребёнка: Кряжев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Кряжева) Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Кряжев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кряжев Иван Петрович
Отец ребёнка: Кряжев Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно