Кряжева Татьяна 1789 — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжева Татьяна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1789, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

умерла Неизвестно

Дети
Кряжев Андрей Петрович1804 г.р.
(Кряжева) Ксения Петровна1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кряжев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Кряжев Петр Николаевич

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Кряжева) Ксения Петровна

Отец ребёнка: Кряжев Петр Николаевич

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Кряжева) Ефимия Петровна

Отец ребёнка: Кряжев Петр Николаевич

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кряжев Иван Петрович

Отец ребёнка: Кряжев Петр Николаевич

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Смерть
Неизвестно

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