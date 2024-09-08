Давыдов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Степан Иванович

Место рождения

Пермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)

Дата рождения

26.04.1906

Дата смерти

04.09.1975

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1906

Отец: Давыдов Иван Леонтиевич

Мать: (Евдокимова) Екатерина Дмитриевна

Метрическая книга за 1906 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.833а) | Запись № 43 | родился 26 апреля (крещен 30 апреля) | Стефан | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдов и закон... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
04.09.1975

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