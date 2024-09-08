Давыдов Степан Иванович
Место рожденияПермский край, г. Александровск (г. Александровск, Пермский край, Россия)
Дата рождения26.04.1906
Дата смерти04.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1906
Метрическая книга за 1906 год | (ГКУ ГАПК. Ф.37.Оп.6.Д.833а) | Запись № 43 | родился 26 апреля (крещен 30 апреля) | Стефан | Родители: Александровского завода мастеровой Иоанн Леонтиев Давыдов и закон... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
04.09.1975