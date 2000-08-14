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Сотский Николай Михайлович

Место рождения

Козлово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.02.1921

Дата смерти

14.08.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1921

Отец: Сотский Михаил Петрович

Мать: (Румянцева) Мария Ивановна

Козлово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сотская (Зенкова) Нина Евгеньевна

Рождение ребёнка
19.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова (Розанова) Надежда Всеволодовна

Бракосочетание
?.07.1957

Жена: Сотская (Зенкова) Нина Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.08.2000
Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): Прасковья Михайловна Татищева (Зиновьева)

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