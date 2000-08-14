Сотский Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.02.1921
Дата смерти14.08.2000
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сотская (Зенкова) Нина Евгеньевна
Рождение ребёнка
19.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розанова (Розанова) Надежда Всеволодовна
Бракосочетание
?.07.1957
Смерть
14.08.2000
Супруг(-а): Прасковья Михайловна Татищева (Зиновьева)