Феотисов Герман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеотисов Герман

Феотисов Герман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Место жительства
Неизвестно
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.