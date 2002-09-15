Забродина Вера Петровна 08.09.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Забродина Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1953

Дата смерти

15.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1953

Отец: не указан

Мать: Федина Федосья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забродин Денис Александрович

Отец ребёнка: Забродин Александр Павлович

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Забродин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Забродин Александр Павлович

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Забродин Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.12.1981

Сын: Забродин Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1985

Сын: Забродин Павел Александрович

Отец ребёнка: Забродин Александр Павлович

Рождение ребёнка
05.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забродин Александр Павлович

Смерть
15.09.2002

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