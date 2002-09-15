Забродина Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1953
Дата смерти15.09.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1953
Отец: не указан
Мать: Федина Федосья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забродин Денис Александрович
Отец ребёнка: Забродин Александр Павлович
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Забродин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Забродин Александр Павлович
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Забродин Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.12.1981
Сын: Забродин Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1985
Сын: Забродин Павел Александрович
Отец ребёнка: Забродин Александр Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забродин Александр Павлович
Смерть
15.09.2002