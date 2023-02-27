(Рогозина) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Кондрат
Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1772
Сын: Рогозин Фома
Отец ребёнка: Рогозин Кондрат
Смерть
Неизвестно