(Рогозина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Кондрат

Место жительства
Неизвестно
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Рогозин Фома

Отец ребёнка: Рогозин Кондрат

Смерть
Неизвестно

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