Лямина Наталья Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Лямин Илья УстиновичНеизвестно г.р.
Дети
(Лямина) Анна Ильинична19.01.1883 ст. г.р.
Лямин Иван ИльичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямин Иван Ильич
Отец ребёнка: Лямин Илья Устинович
Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лямин Илья Устинович
Рождение ребёнка
19.01.1883 ст.
Дочь: (Лямина) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Лямин Илья Устинович
Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно