Лямина Наталья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лямина Наталья Ивановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Лямин Илья УстиновичНеизвестно г.р.
Дети
(Лямина) Анна Ильинична19.01.1883 ст. г.р.
Лямин Иван ИльичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямин Иван Ильич

Отец ребёнка: Лямин Илья Устинович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Илья Устинович

Рождение ребёнка
19.01.1883 ст.

Дочь: (Лямина) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Лямин Илья Устинович

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Смерть
Неизвестно

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