Балинская Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалинская Лидия Павловна

Балинская Лидия Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балинский Вацлав Ромуальдович

Рождение ребёнка
12.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балинский Вацлав Ромуальдович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.