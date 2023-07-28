Балинская Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балинский Вацлав Ромуальдович
Миасс, Миасский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно