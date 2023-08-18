Стрельцова (Коробова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова (Коробова) Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1929

Дата смерти

18.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1948

Муж: Стрельцов Николай Ефремович

Рождение ребёнка
14.01.1951

Дочь: Юдина (Стрельцова) Наталья

Отец ребёнка: Стрельцов Николай Ефремович

Рождение ребёнка
18.03.1952

Сын: Стрельцов Сергей

Отец ребёнка: Стрельцов Николай Ефремович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Стрельцов Владимир

Отец ребёнка: Стрельцов Николай Ефремович

Смерть
18.12.1988
Серышево, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Серышево, Серышевский муниципальный район, Амурская область

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