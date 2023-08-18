Стрельцова (Коробова) Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1929
Дата смерти18.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
14.01.1951
Дочь: Юдина (Стрельцова) Наталья
Отец ребёнка: Стрельцов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
18.03.1952
Сын: Стрельцов Сергей
Отец ребёнка: Стрельцов Николай Ефремович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Стрельцов Владимир
Отец ребёнка: Стрельцов Николай Ефремович
Смерть
18.12.1988
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно