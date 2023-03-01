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Сидоров Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1904

Дата смерти

31.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904

Отец: Сидоров Василий Яковлевич

Мать: Горячева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
26.01.1932

Сын: Сидоров Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сидорова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Сидоров Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Никулина Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна

Смерть
31.03.1944
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