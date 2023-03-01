Сидоров Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1904
Дата смерти31.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1904
Рождение ребёнка
26.01.1932
Сын: Сидоров Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сидорова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Сидоров Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Никулина Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна
Смерть
31.03.1944