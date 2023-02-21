Графова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графова Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1935

Сын: Графов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Графов Иван

Д Гавсарь Волховского р-на Ленинградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Графов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Графов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Д.Гавсарь Кировский р-н Ленинградской области
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