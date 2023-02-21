Графова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1935
Отец ребёнка: Графов Иван
Д Гавсарь Волховского р-на Ленинградской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Графов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Графов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Д.Гавсарь Кировский р-н Ленинградской области