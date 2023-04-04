Энтина Алта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энтина Алта

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Энтин Лазарь

Отец ребёнка: Энтин Гилель

Рождение ребёнка
1889

Сын: Энтин Лев

Отец ребёнка: Энтин Гилель

Рождение ребёнка
1891

Сын: Энтин Валентин

Отец ребёнка: Энтин Гилель

Рождение ребёнка
08.09.1897

Дочь: (Энтина) Лия

Отец ребёнка: Энтин Гилель

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Энтина) Анна

Отец ребёнка: Энтин Гилель

Рождение ребёнка
04.01.1904

Дочь: Эппле (Энтина) Любовь

Отец ребёнка: Энтин Гилель

Смерть
Неизвестно

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