Энтина Алта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Энтин Лазарь
Отец ребёнка: Энтин Гилель
Рождение ребёнка
1889
Сын: Энтин Лев
Отец ребёнка: Энтин Гилель
Рождение ребёнка
1891
Сын: Энтин Валентин
Отец ребёнка: Энтин Гилель
Рождение ребёнка
08.09.1897
Дочь: (Энтина) Лия
Отец ребёнка: Энтин Гилель
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Энтина) Анна
Отец ребёнка: Энтин Гилель
Рождение ребёнка
04.01.1904
Дочь: Эппле (Энтина) Любовь
Отец ребёнка: Энтин Гилель
Смерть
Неизвестно