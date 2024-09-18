Маринец (Белоусова) Екатерина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринец (Белоусова) Екатерина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Белоус Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1908

Муж: Маринец Емельян Васильевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание в с. Довольнов в Сергиевской церкви. Жених из Ярковской волости, дер. Суздалка, крестьянин, 20 лет Невеста из Ярковской волости, дер. Суздалка, крестьянская дочь, 17 лет Свидетели по ж... Показать все

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