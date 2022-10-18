Иванова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1978
Дочь: Богачева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1988
Сын: Нетяев Валерий Валерьевич
Отец ребёнка: Нетяев Валерий Николаевич