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Иванова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетяев Валерий Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Нетяев Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.1978

Дочь: Богачева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1988

Сын: Нетяев Валерий Валерьевич

Отец ребёнка: Нетяев Валерий Николаевич

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