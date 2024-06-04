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Скрябин Семен (Семейка) Васильев

Место рождения

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1608

Дата смерти

Между 1646 и 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1608

Отец: Скрябин Василий Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Скрябин Василий (Васка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Скрябин Федот (Федотко) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Скрябин Михаил (Мишка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Скрябин Родион (Родка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1639

Сын: Скрябин Федор (Фетка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Скрябин Василий (Васка Мл.) (Васка, Мл.) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1646 и 1671

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