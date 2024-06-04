Скрябин Семен (Семейка) Васильев
Место рожденияпоч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1608
Дата смертиМежду 1646 и 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1608
Отец: Скрябин Василий Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Скрябин Василий (Васка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Скрябин Федот (Федотко) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Скрябин Михаил (Мишка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1637
Сын: Скрябин Родион (Родка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1639
Сын: Скрябин Федор (Фетка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Скрябин Василий (Васка Мл.) (Васка, Мл.) Семенов
Мать ребёнка: не указана