Рублев Василий Гаврилович
Место рожденияБольшое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Рублев Гаврила Иевлиевич
Мать: Настасья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Рублева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Рублева) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Рублева) Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Смерть
Неизвестно