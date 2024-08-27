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Рублев Василий Гаврилович

Место рождения

Большое Пичаево, Моршанский уезд, Тамбовская губе

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Рублев Гаврила Иевлиевич

Мать: Настасья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Рублева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Рублева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рублев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Рублева) Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Смерть
Неизвестно

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