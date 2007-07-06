Филиппова (Новикова) Надежда
Место рождения
Дата рождения24.12.1956
Дата смерти06.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1956
Отец: Новиков Илья
Мать: Новикова Екатерина
Бракосочетание
16.08.1975
Муж: Филиппов Зотик
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1977
Сын: Филиппов Вячеслав
Отец ребёнка: Филиппов Зотик
Рождение ребёнка
02.04.1979
Сын: Филиппов Виктор
Отец ребёнка: Филиппов Зотик
Рождение ребёнка
21.03.1987
Дочь: Федорова Татьяна
Отец ребёнка: Филиппов Зотик
Смерть
06.07.2007
Похороны
Неизвестно
д. Дешково Псковская обл.