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Филиппова (Новикова) Надежда

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Место рождения

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.12.1956

Дата смерти

06.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1956

Отец: Новиков Илья

Мать: Новикова Екатерина

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.08.1975

Муж: Филиппов Зотик

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1977

Сын: Филиппов Вячеслав

Отец ребёнка: Филиппов Зотик

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.04.1979

Сын: Филиппов Виктор

Отец ребёнка: Филиппов Зотик

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1987

Дочь: Федорова Татьяна

Отец ребёнка: Филиппов Зотик

Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
06.07.2007
Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
д. Дешково Псковская обл.
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