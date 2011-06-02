Хоменко (Мамаева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко (Мамаева) Нина

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Место рождения

San Francisco, San Francisco, California, United States

Дата рождения

18.11.1938

Дата смерти

02.06.2011

Пол

Женский

Отец

Около 1918 г.р.

Мать

Около 1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1938

Отец: Мамаев Александр Иванович

Мать: Мамаева Валентина Ивановна

San Francisco, San Francisco, California, United States
Рождение ребёнка
15.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Около 1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
02.06.2011
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