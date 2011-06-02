Хоменко (Мамаева) Нина
Место рожденияSan Francisco, San Francisco, California, United States
Дата рождения18.11.1938
Дата смерти02.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1938
San Francisco, San Francisco, California, United States
Рождение ребёнка
15.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Около 1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
02.06.2011