Гавриков Пётр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Пётр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Иван Спиридонов

Мать: Гаврикова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Петрова

Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья Петрова

Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Петрова

Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Афимья Никитина

Смерть
Неизвестно
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