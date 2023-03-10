Гавриков Пётр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриков Иван Спиридонов
Мать: Гаврикова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Петрова
Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Петрова
Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Петрова
Мать ребёнка: Гаврикова Афимья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно