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Hall John
Hall John
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1734
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Hall Richard
1700 г.р.
Мать
Hall (Palmer) Margaret
1708 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец:
Hall Richard
Мать:
Hall Margaret
Смерть
Неизвестно
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