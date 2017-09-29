Сотская (Зенкова) Нина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1930
Дата смерти29.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1930
Образование
Неизвестно
Высшее | Механико-математический факультет Московского Гос.Университета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сотский Николай Михайлович
Бракосочетание
?.07.1957
Смерть
29.09.2017
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище