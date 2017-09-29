Сотская (Зенкова) Нина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотская (Зенкова) Нина Евгеньевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

12.08.1930

Дата смерти

29.09.2017

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1930

Отец: Зенков Евгений Ильич

Мать: Зенкова (Журавлева) Александра Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Высшее | Механико-математический факультет Московского Гос.Университета
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сотский Николай Михайлович

Бракосочетание
?.07.1957

Муж: Сотский Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.2017
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище

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