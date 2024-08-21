Лагутина (Кодинцева) Галина (Анна) Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутина (Кодинцева) Галина (Анна) Аникеевна

Место рождения

Фощеватое, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Кодинцев Аникий Романович

Мать: Кодинцева (Савелова) Евдокия Хоминична

Фощеватое, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагутин Василь Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагутин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лагутин Василь Васильевич

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.04.1950

Сын: Лагутин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лагутин Василь Васильевич

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
27.05.1953

Сын: Лагутин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лагутин Василь Васильевич

Марганец, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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