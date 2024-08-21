Лагутина (Кодинцева) Галина (Анна) Аникеевна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лагутин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лагутин Василь Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1950
Сын: Лагутин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лагутин Василь Васильевич
Рождение ребёнка
27.05.1953
Сын: Лагутин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лагутин Василь Васильевич
Смерть
Неизвестно