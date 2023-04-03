Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Акинин Фома (Фёдор)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Акинин Кузьма
Отец ребёнка: Акинин Фома (Фёдор)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Акинин Василий
Отец ребёнка: Акинин Фома (Фёдор)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Акинин Фома (Фёдор)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Фома (Фёдор)
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно