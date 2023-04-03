Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 или 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Акинин Фома (Фёдор)

Рождение ребёнка
1847

Сын: Акинин Кузьма

Отец ребёнка: Акинин Фома (Фёдор)

Рождение ребёнка
1854

Сын: Акинин Василий

Отец ребёнка: Акинин Фома (Фёдор)

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Акинин Фома (Фёдор)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Фома (Фёдор)

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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