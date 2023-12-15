Каранин Сергей
Место рождения
Дата рождения19.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Углова (Каранина) Надежда
Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Каранин Николай
Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна
Бракосочетание
28.01.1911
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1914
Сын: Каранин Вениамин
Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна
Рождение ребёнка
19.02.1917
Сын: Каранин Сергей
Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна
Рождение ребёнка
18.12.1927
Сын: Каранин Валентин Сергеевич
Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна
Смерть
Неизвестно