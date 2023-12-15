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Каранин Сергей

Место рождения

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1884

Отец: Каранин Василий

Мать: Каранина (Кругляшова) Александра Федоровна

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Углова (Каранина) Надежда

Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Каранин Николай

Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна

Бракосочетание
28.01.1911

Жена: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1914

Сын: Каранин Вениамин

Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1917

Сын: Каранин Сергей

Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна

Паричино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1927

Сын: Каранин Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: Каранина (Мартьянова) Лидия Платоновна

Смерть
Неизвестно

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