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Федорченко Петр Алексеевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Федорченко Алексей Петрович

Мать: Федорченко Параскева Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Федорченко Василий Петрович

Мать ребёнка: Федорченко Васса Парамоновна

Россия Харькоская губ.,Изюмский уезд х.Бескровный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Васса Парамоновна

Смерть
Неизвестно
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