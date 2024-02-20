Федорченко Петр Алексеевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.03.1921
Сын: Федорченко Василий Петрович
Мать ребёнка: Федорченко Васса Парамоновна
Россия Харькоская губ.,Изюмский уезд х.Бескровный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно