Курлаев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти19.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Смерть
19.11.1901
Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ (РОДИВШИХСЯ, БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ И УМЕРШИХ) ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ТРОИЦКОГО-РАМЕНСКОГО ПРИ ОЗЕРЕ БОРИСОГЛЕБСКОМ, ТОЛЬКО ЧАСТЬ III. 1 января 1900 — 31 декабря 1903 Рязанской губернии, го... Показать все