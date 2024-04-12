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Курлаев Александр Николаевич

Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

19.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Курлаев Николай Григорьев

Мать: Курлаева Татьяна Степанова

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
19.11.1901
Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ (РОДИВШИХСЯ, БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ И УМЕРШИХ) ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ТРОИЦКОГО-РАМЕНСКОГО ПРИ ОЗЕРЕ БОРИСОГЛЕБСКОМ, ТОЛЬКО ЧАСТЬ III. 1 января 1900 — 31 декабря 1903 Рязанской губернии, го... Показать все
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