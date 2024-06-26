Попкова (Яценко) Нина Акимовна 13.02.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопкова (Яценко) Нина Акимовна

Попкова (Яценко) Нина Акимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1919

Дата смерти

01.07.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1919

Отец: Яценко Аким

Мать: Яценко Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Распора Раиса Корнеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Петр Сергеевич

Смерть
01.07.1988

Мы используем куки для улучшения работы сайта.