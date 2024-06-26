Попкова (Яценко) Нина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1919
Дата смерти01.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1919
Отец: Яценко Аким
Мать: Яценко Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Распора Раиса Корнеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попков Петр Сергеевич
Смерть
01.07.1988