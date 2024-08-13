Любутов Власий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Любутова) Анна Власовна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Матвеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Любутова) Ксения Власовна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Матвеевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Матвеевна