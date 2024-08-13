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Любутов Власий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Любутов Емельян Демидович

Мать: Любутова (Любутова) Елена Самсоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Любутова) Анна Власовна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Матвеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Любутова) Ксения Власовна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Матвеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Любутов Емельян Власович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Марья Матвеевна

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