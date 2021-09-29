Ярышева (Ерёмина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярышева (Ерёмина) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1937

Дата смерти

29.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1937

Отец: Калясников Петр Ильич

Мать: Ерёмина Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярышев Алексей григорьевич

Рождение ребёнка
20.02.1959

Дочь: Муравшова (Ярышева) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Ярышев Алексей григорьевич

Рождение ребёнка
20.01.1963

Дочь: Абакумова (Ярышева) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Ярышев Алексей григорьевич

Смерть
29.09.2021

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