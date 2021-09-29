Ярышева (Ерёмина) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1937
Дата смерти29.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1959
Дочь: Муравшова (Ярышева) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Ярышев Алексей григорьевич
Рождение ребёнка
20.01.1963
Дочь: Абакумова (Ярышева) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Ярышев Алексей григорьевич
Смерть
29.09.2021