Зяблова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1880 ст.
Муж: Зяблов Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.
Дочь: (Зяблова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.
Дочь: Карева (Зяблова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.
Дочь: (Зяблова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
07.10.1888 ст.
Дочь: Мордасова (Зяблова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
13.06.1894 ст.
Дочь: (Зяблова) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно