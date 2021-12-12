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Зяблова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1880 ст.

Муж: Зяблов Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
17.11.1881 ст.

Дочь: (Зяблова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.

Дочь: Карева (Зяблова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.

Дочь: (Зяблова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1888 ст.

Дочь: Мордасова (Зяблова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1894 ст.

Дочь: (Зяблова) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Зяблов Иван Тимофеев

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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