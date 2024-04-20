Демидова Анна Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Анна Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1831 и 1833

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1831 и 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Степан Демидович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857

Дочь: Труненкова (Демидова) Федосья Степановна

Отец ребёнка: Демидов Степан Демидович

Смерть
После 1861

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