Демидова Анна Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1831 и 1833
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1856 и 1857
Дочь: Труненкова (Демидова) Федосья Степановна
Отец ребёнка: Демидов Степан Демидович
Смерть
После 1861