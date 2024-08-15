Патрахина (Щербакова) Ольга Васильевна
Место рожденияКрасноярск
Дата рождения27.07.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1947
Бракосочетание
14.02.1970
Муж: скрыто настройками приватности
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности