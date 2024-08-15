Патрахина (Щербакова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрахина (Щербакова) Ольга Васильевна

Место рождения

Красноярск

Дата рождения

27.07.1947

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1947

Отец: Щербаков Василий Иванович

Мать: Щербакова (Трифонова) Зинаида Андреевна

Бракосочетание
14.02.1970

Муж: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
07.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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