Ипполитов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения07.01.1729
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1729
Отец: Ипполитов Михаил Григорьев
Мать: Ирина Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Миняева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иов Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Авдотья Миняева
Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1794