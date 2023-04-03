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Ипполитов Иван Михайлов

Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.01.1729

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1729

Отец: Ипполитов Михаил Григорьев

Мать: Ирина Захарова

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Миняева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иов Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Авдотья Миняева

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1794

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