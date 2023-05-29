Шацкова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацкова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1921

Отец: иван

Мать: не указана

старшая сестра Марии Ивановны Петровой рождение также в Фёдоровке
Место жительства
1946
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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