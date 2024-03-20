Фоменко (Пахомов) Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925
Отец: Пахомов Федор Григорьевич
Мать: Пахомова Надежда
Рождение ребёнка
Около 1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменко Василий
Рождение ребёнка
24.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоменко Василий
Смерть
Неизвестно