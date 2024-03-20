Фоменко (Пахомов) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Пахомов) Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1925

Отец: Пахомов Федор Григорьевич

Мать: Пахомова Надежда

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Василий

Рождение ребёнка
24.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоменко Василий

Смерть
Неизвестно
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