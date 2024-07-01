Моргачёв Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти?.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Моргачёв Алексей
Мать: Моргачёва Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моргачёва (Лунёва) Анна Матвеевна
Место жительства
1939
Авдеевка, Абдулинский, Оренбургская область
Жил с рождения, до переезда в Среднюю Азию.
Рождение ребёнка
27.05.1945
Сын: Моргачёв Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Моргачёва (Лунёва) Анна Матвеевна
Смерть
?.01.1962
Рождение ребёнка
20.02.1962
Сын: Моргачёв Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: Моргачёва (Лунёва) Анна Матвеевна