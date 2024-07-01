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Моргачёв Фёдор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Моргачёв Алексей

Мать: Моргачёва Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моргачёва (Лунёва) Анна Матвеевна

Место жительства
1939
Авдеевка, Абдулинский, Оренбургская область
Жил с рождения, до переезда в Среднюю Азию.
Рождение ребёнка
27.05.1945

Сын: Моргачёв Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Моргачёва (Лунёва) Анна Матвеевна

Смерть
?.01.1962
Рождение ребёнка
20.02.1962

Сын: Моргачёв Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Моргачёва (Лунёва) Анна Матвеевна

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