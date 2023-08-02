Лысенко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лысенко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Лысенко Лидия
Рождение ребёнка
05.02.1954
Дочь: Вагнер Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко Лидия
Шункырколь, Тайыншинский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Лысенко Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысенко Лидия
Смерть
Неизвестно