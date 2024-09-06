(Шульгина) Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шульгина) Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Дети

1876 г.р.
1888 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульгин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульгин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульгин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шульгин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шульгин Иван Андреевич

1-е Цветово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.06.1888

Сын: Шульгин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шульгин Иван Андреевич

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