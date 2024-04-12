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Мартынова Агафья Николаевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мартынов Григорий Аносович

Отец ребёнка: Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Пелагея Аносовна

Отец ребёнка: Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ефросинья Аносовна

Отец ребёнка: Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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