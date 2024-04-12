Мартынова Агафья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мартынов Григорий Аносович
Отец ребёнка: Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Пелагея Аносовна
Отец ребёнка: Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ефросинья Аносовна
Отец ребёнка: Мартынов (приемыш) Анос Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно