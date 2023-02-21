Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1825 и 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов
Халимоново, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865
Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866
Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов
Место жительства
20.03.1886 ст.
пароход Царь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко ... Андреевич
Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко ... Андреевич
Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов
Смерть
Неизвестно