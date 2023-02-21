Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1825 и 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1825 и 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Сын: Чуйко Каленик Андреев

Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов

Халимоново, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1865

Сын: Чуйко Дамиан Андреевич

Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов

Тиниця, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866

Сын: Чуйко Демид Андреевич

Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов

Тиниця, Чернігівська область
Место жительства
20.03.1886 ст.
пароход Царь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко ... Андреевич

Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко ... Андреевич

Отец ребёнка: Чуйко Андрей Стефанов

Тиниця, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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