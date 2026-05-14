Сидоренко Гавриил Львович
мужской, родился 26.03.1883 ст., Липовый Рог, Чернігівська область
умер Неизвестно
Дети
Сидоренко Наталия Гавриловна05.08.1913 ст. г.р.
Сидоренко Иван Гаврилович05.08.1918 г.р.Показать еще 1
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Рождение
26.03.1883 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
17.10.1910 ст.
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.
Дочь: Сидоренко Наталия Гавриловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1918
Сын: Сидоренко Иван Гаврилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1920
Сын: Сидоренко Семен Гаврилович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно