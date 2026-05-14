Сидоренко Гавриил Львович 26.03.1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сидоренко Гавриил Львович

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

мужской, родился 26.03.1883 ст., Липовый Рог, Чернігівська область

умер Неизвестно

Дети
Сидоренко Наталия Гавриловна05.08.1913 ст. г.р.
Сидоренко Иван Гаврилович05.08.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1883 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Липовый Рог, Чернігівська область

Бракосочетание
17.10.1910 ст.

Жена: скрыто настройками приватности

Нежин, Чернігівська область

Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.

Дочь: Сидоренко Наталия Гавриловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежин, Чернігівська область

Рождение ребёнка
05.08.1918

Сын: Сидоренко Иван Гаврилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежин, Чернігівська область

Рождение ребёнка
15.02.1920

Сын: Сидоренко Семен Гаврилович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежин, Чернігівська область

Смерть
Неизвестно

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