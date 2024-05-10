Пасынкова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасынков Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Пасынков Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасынкова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Пасынков Анатолий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Анатолий Константинович

Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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