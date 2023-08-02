Глазков Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1988
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1988
Сын: Глазков Александр Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.2005
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности