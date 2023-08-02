Глазков Игорь Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазков Игорь Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1988

Сын: Глазков Алексей Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1988

Сын: Глазков Александр Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.2005

Сын: Глазков Иван Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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