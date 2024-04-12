Самойлова Федора Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евгения Агафоновна
Отец ребёнка: Самойлов Агафон Кузьмич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Даньшев Степан Агафонович
Отец ребёнка: Самойлов Агафон Кузьмич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Макова Домна Самойлова
Отец ребёнка: Самойлов Агафон Кузьмич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Самойлов Лукьян Агафонович
Отец ребёнка: Самойлов Агафон Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно