Самойлова Федора Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Федора Ермолаевна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евгения Агафоновна

Отец ребёнка: Самойлов Агафон Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Даньшев Степан Агафонович

Отец ребёнка: Самойлов Агафон Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Макова Домна Самойлова

Отец ребёнка: Самойлов Агафон Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Самойлов Лукьян Агафонович

Отец ребёнка: Самойлов Агафон Кузьмич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Агафон Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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