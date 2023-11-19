Феоктистов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1911 ст.
Сын: Феоктистов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Феоктистова Мария Тимофеевна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 23.05.1911 Апухлицы Михаил Иванович Феоктистов Апухлицы отец крестьянин Иван Яковлевич Феоктистов Апухлицы мать крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно