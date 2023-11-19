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Феоктистов Иван Яковлевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феоктистова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.05.1911 ст.

Сын: Феоктистов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Феоктистова Мария Тимофеевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 23.05.1911 Апухлицы Михаил Иванович Феоктистов Апухлицы отец крестьянин Иван Яковлевич Феоктистов Апухлицы мать крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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