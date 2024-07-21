Александра (муж Николай Лепешкин)
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей (жена Ульяна)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луиза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно