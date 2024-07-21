Александра (муж Николай Лепешкин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра (муж Николай Лепешкин)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей (жена Ульяна)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луиза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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