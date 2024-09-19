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Айзятуллин Касим Шакирович

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.06.1949

Дата смерти

25.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1949

Отец: Салихов Шакир

Мать: Айзятуллина (Айзятуллина) Масрулджамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.11.1994

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