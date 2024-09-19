Айзятуллин Касим Шакирович
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.06.1949
Дата смерти25.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.11.1994